Лоукостер из Саудовской Аравии открыл продажи билетов во Львов

Лоукостер Flynas из Саудовской Аравии открыл продажи билетов на прямые рейсы Эр-Рияд — Львов, сообщает Avianews.

Авиакомпания начнет полеты по этому маршруту уже с 3 июля. Летать будет два раза в неделю — по вторникам и субботам.

В систему бронирования рейсы внесены до 31 августа включительно.

Минимальная цена авиабилетов Львов-Эр-Рияд в обе стороны начинается от 2644 саудовских риалов, что является эквивалентом $705.

В эту стоимость входит только перевозка одного места ручной клади с габаритами до 56х36х23 см и весом до 7 кг. Провоз багажа, питание и выбор места оплачиваются дополнительно.

Высокая стоимость объясняется отсутствием конкуренции и тем, что длительность перелета составляет 5,5 часов.

Дополнительно иностранные граждане по прилету в Саудовскую Аравию должны провести 7 дней в карантине в отелях, которые определены правительством, а также сдать два ПЦР-теста на коронавирус на месте — один по прилету, второй на 6-й день.

Flynas предлагает такие карантинные пакеты по цене от 2000 саудовских риалов ($530). Цена зависит от города, в который прилетает пассажир, и типа отеля. Можно выбрать гостиницы категории 3 звезды, 4 звезды или 5 звезд.

Расписание рейсов Эр-Рияд — Львов — Эр-Рияд Flynas

Эр-Рияд 13:40 → Львов 18:50, вторник, суббота

Львов 19:40 → Эр-Рияд 01:10, вторник, суббота

Лоукостер Flynas вышел на украинский рынок 11 июня, открыв рейсы из Эр-Рияда в киевский аэропорт Борисполь. Этот маршрут первоначально будет обслуживаться три раза в неделю с увеличением частоты до ежедневной.