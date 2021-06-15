В "ЛНР" объявили военные сборы для резервистов

В "ЛНР" решили провести очередные военные сборы резервистов, ссылаясь на донбасские СМИ и указ “главы” непризнанной республики Леонида Пасечника, сообщает Вести.

"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, <…> постановляю Народной милиции ЛНР (самоназвание НВФ "ЛНР" – прим. ред.) организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период: с 15.06.2021 по 19.06.2021; с 22.06.2021 по 26.06.2021; с 29.06.2021 по 03.07.2021", – сказано в “документе”.

Всего планируют призвать 323 человека, которые приписаны в состав резервных формирований.