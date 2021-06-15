Цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума – 29 евро за МВт-ч – из-за монопольных действий российского Газпрома, сообщает УНИАН.

"Цена на газ на европейских площадках достигла почти 29 евро за МВт-ч. Это максимальная цена за последние 4-5 лет. Многие факторы повлияли на такой рост цен, но основной вопрос - как снизить цену на газ", - написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

По мнению Макогона, единственный возможный рыночный способ - увеличить предложение. Поскольку "Газпром" обладает монопольным правом на экспорт из РФ, только он теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны РФ.

"Сейчас Украина постоянно предлагает рынку 62 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей, но "Газпром" не спешит их использовать. И это вполне понятно - зачем прилагать усилия для уменьшения цены, по которой ты продаешь газ? Для меня это злоупотребление "Газпромом" доминирующей позицией на рынке газа ЕС и на это Европейская комиссия должна обратить внимание" , - подчеркнул глава компании "Оператор ГТС Украины".

При этом Макогон считает, что достройка "Северного потока-2" не решит существующую проблему, потому что вопрос не в нехватке транзитных мощностей, а в монополии конкретного поставщика над таким мощностями – "Газпрома". Это дает ему возможность диктовать свои правила игры и навязывать свою ценовую политику.

"Поэтому ЕС нужно работать над увеличением не маршрутов поставки от одного поставщика, а источников газа. В том числе, это и предоставление возможности другим российским и среднеазиатским поставщикам газа транспортировать газ в ЕС через ГТС РФ и Украины" , - отметил глава компании "Оператор ГТС".

Другим шагом, по его мнению, могло бы стать создание стратегического запаса газа ЕС, в том числе в украинских хранилищах газа, которые являются крупнейшими в Европе. Стратегический запас нефти как в США, так и в странах ЕС уже доказал свою эффективность в борьбе со значительными колебаниями на цену на нефть.

Макогон добавил, что в свое время рассматривалась идея создания консорциума по управлению не только ГТС, но и ПХГ.