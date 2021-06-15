Летние лакомства на зиму: как правильно заморозить ягоды и фрукты

Всем хочется полакомиться вкусненьким даже зимой. Большинство людей дома замораживают любимые ягоды, фрукты и овощи. Но уверены ли вы, что знаете как правильно заморозить продукты, чтобы они не потеряли свои свойства, сообщает 24 Канал.

Давайте выясним, как нужно замораживать фрукты и ягоды.

Подготовка к замораживанию

Выберите ягоды, которые полностью созрели, но не разлезлись. Отдайте предпочтение целым и твердым плодам, если вы намерены замораживать их целыми, а не мятыми.



Еще несколько советов

Помните, что для лучшего сохранения питательных веществ замороженные ягоды стоит бросать сразу в кипящую воду, не размораживая. Повторно помещать плоды в морозилку категорически запрещено, поэтому сразу разделите лакомство на порции.



Чаще всего замораживают

Из фруктов чаще всего замораживают яблоки и груши, сливы и абрикосы. А из ягод – клубнику, землянику и вишню. Но возьмите на заметку, что прекрасно сохраняют свои полезные свойства малина и ежевика, черника и клюква, виноград и смородина.

Тщательно вымойте и высушите

Фрукты тщательно моются в холодной воде, чтобы смыть все пестициды, возможно присутствующие на поверхности фруктов. Воду из фруктов нужно вобрать бумажным полотенцем, потому, что при замораживании неосушенных фруктов на фруктах будет ледяная корка из воды.

Нарезаются только крупные фрукты

Нарезаются в основном только крупные фрукты, такие как яблоки, дыни, груши и абрикосы. Клубничку, вишню, смородину не режут. Нарезанные фрукты быстрее замораживаются и занимают меньше места при хранении.

Правильное размещение

Нарезанные вымытые и обсушенные фрукты размещаются одним слоем на противне. Кусочки фруктов не должны соприкасаться, а то слипнутся. Затем помещается в морозильную камеру до полного их замораживания.

Замерзшие фрукты

Замерзшие фрукты нужно переложить в контейнер для дальнейшего их хранения. Полностью замерзшие фрукты можно хранить в запечатанном пакете. Хорошим товарищем для замораживания фруктов станет вакуумный пакет, поскольку при контакте фруктов с воздухом возможно появление постороннего запаха.