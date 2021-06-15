Таиланд запретил торговлю Dogecoin и NFT

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) запретила местным биржам торговать мем-криптовалютами, фан-токенами и NFT, сообщает ForkLog.

Ограничения затронут криптовалюты, подобные Dogecoin, и предметы коллекционирования в виде невзаимозаменяемых токенов.

Глава SEC Руенвади Суванмонгкол заявила, что ведомство подготовило руководство для криптобирж с описанием признаков запрещенных для торговли цифровых активов.

Они касаются в первую очередь монет, «не имеющих четких целей или содержания, развивающихся по тенденциям, диктуемым соцсетями». Запрещены также цифровые валюты, основанные на интернет-мемах, и нативные токены бирж.

Ограничения вступили в силу 11 июня и не имеют обратной силы. В течение 30 дней торговые площадки должны пересмотреть свои правила, в противном случае это приведет к принудительному делистингу монет.