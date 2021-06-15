ТОП-10 самых популярных авто с ГБО в Украине

Daewoo Lanos, ВАЗ 2109/99 и Chevrolet Aveo стали самыми популярными подержаными легковыми автомобилями с газобаллонным оборудованием в Украине в мае 2021 года. Первую модель приобрели в количестве 1957 единиц, сообщает Обозреватель.

ВАЗ и Chevrolet реализовали в количестве 696 и 629 единиц соответственно. Также в пятерку самых продаваемых авто с ГБО вошли Skoda Octavia (617 единиц) и Volkswagen Passat (487 единиц). Об этом сообщили в auto.ria.

Рейтинг самых популярных автомобилей с ГБО в Украине. Источник: auto.ria

В общем автомобили с ГБО заняли около 1/5 рынка подержанных машин. В прошлом месяце их приобрели около 21 500 единиц, что составляет 20,3%.

Второй год подряд украинцы устанавливают газобаллонное оборудование на 2-3 тысячи авто в месяц. В мае на газовую смесь официально перешли 2585 машин.

Среди "чисто-газовых" легковых автомобилей, количество которых на вторичном рынке достигло 998 единиц (суммарная доля – 0,9%), лидируют Hyundai Sonata LPI и KIA K5.

Рейтинг самых популярных автомобилей б с ГБО в Украине с 10 по 20 место. Источник: auto.ria

Напомним, что газобаллонное оборудование устанавливают на бензиновые двигатели. ГБО добавляет немного к стоимости автомобиля и дороже в обслуживании, чем обычный агрегат. В то же время с газом расходуется почти на 50% меньше денег на топливо.

Хотя из-за этого ГБО часто устанавливают на такси или корпоративные авто, и на них можно попасть на вторичном рынке. Как известно, эти машины обычно плохо обслуживаются.