Появился рейтинг самых убыточных госкомпаний Украины

В 2020 году суммарный убыток 20 крупнейших государственных компаний составил 27,45 млрд гривен, сообщает Українські Новини.

Из топ-20 компаний 2020 год девять закончили с убытком, а одиннадцать — с прибылью.

Общий убыток составил -71,05 млрд гривен, а общая прибыль всего 43,6 млрд.

В тройку наиболее убыточных компаний вошли "Укрэнерго", "Нефтегаз Украины" и "Укрзализныця", причем убыток каждой из них превысил 10 млрд гривен.

Наибольшую прибыль получил "Оператор ГТС Украины" — более 28 млрд гривен, в то время как другие, входящие в тройку наиболее финансово успешных компаний — "Укрнефть" и "Укргидроэнерго" получили немногим более 4 млрд гривен каждая.