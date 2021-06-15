В США ребенок умер из-за удара молнии во время купания в море

В США 15-летняя девочка умерла из-за удара молнии, пишут международные СМИ.

Известно, что 12 июня подросток купался в море на пляже Тайби-Айленда (штат Джорджия), когда примерно в 14:37 его поразила молния.

Пляжные медики оказали девушке первую помощь, спасательная служба в сопровождении полиции попыталась транспортировать ее в больницу и даже запросила вертолет для более быстрой доставки.

К сожалению, спасти ребенка не удалось – девочка скончалась по приезде в больницу, несмотря на усилия медработников.