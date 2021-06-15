НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой Нафтогаза

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в предписании на Кабинет министров Украины требует отменить решение о назначении главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко из-за конфликта интересов, сообщает Интерфакс-Украина.

"В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт" , - сообщается на сайте НАПК.

В НАПК отметили, что закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко на должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаз Украины".