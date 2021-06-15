Эриксен опубликовал пост в соцсети из больницы (фото)
Один из лидеров сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 против Финляндии, впервые после инцидента опубликовал пост в соцсети, сообщает УНИАН.
В Instagram Эриксен опубликовал свое фото из больницы и написал следующее:
"Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и потрясающие сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо", - написал Эриксен.
"Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан", - добавил футболист.
instagram.com/chriseriksen8
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Эриксен помахал болельщикам из окна больничной палаты и показал, что все хорошо.
Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности
- 29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
- Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
- Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.
- Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
- Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.
- Со слов главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна и врача команды Мортена Босена стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца.