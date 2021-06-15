Эриксен опубликовал пост в соцсети из больницы (фото)

Один из лидеров сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 против Финляндии, впервые после инцидента опубликовал пост в соцсети, сообщает УНИАН.

В Instagram Эриксен опубликовал свое фото из больницы и написал следующее:

"Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и потрясающие сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо" , - написал Эриксен.

"Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан" , - добавил футболист.

instagram.com/chriseriksen8

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Эриксен помахал болельщикам из окна больничной палаты и показал, что все хорошо.

Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности