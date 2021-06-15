Зеленский анонсировал новые законодательные инициативы для деолигархизации

В Украине подготовили законопроект об олигархах. Однако готовятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу, ﻿заявил во время форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг – закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", – отметил он.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, какие еще законы об олигархах могут принять.

Эти законы, по его словам, должны касаться антимонопольных дел, медиа. Есть также идеи по антитрастовому законодательству.

Недавно в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.