Китай возмутился из-за критики со стороны НАТО
Китай с возмущением отвергает критику со стороны НАТО. Североатлантический альянс преувеличивает угрозу, исходящую от Пекина, и тем самым идет на конфронтацию, заявило представительство КНР в Евросоюзе во вторник, 15 июня, сообщает DW.
Ведомство призвало НАТО
"рационально наблюдать за развитием" Китая, прекратить распространение разного рода
"теорий угроз" и не использовать
"легитимные интересы и права" Пекина в качестве предлога для
"искусственно" создаваемого столкновения.
Участники саммита НАТО в Брюсселе в итоговой декларации указали, что рост влияния Китая и проводимая Пекином международная политика могут
"бросать вызовы", на которые альянсу следует найти ответ.
"Политика принуждения" Пекина идет вразрез с ценностями, на которых базируется НАТО, подчеркнули члены блока.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита призвала остальных участников
"отыскать правильный баланс" в отношениях с Китаем. Пекин является соперником по многим темам и в то же время выступает партнером по ряду вопросов, отметила глава правительства ФРГ.