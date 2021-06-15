Закон о финансовом лизинге вступил в силу: основные положения

13 июня 2021 года вступил в силу Закон № 1201-IX "О финансовом лизинге", который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года, сообщает ЮрЛига.

Документ был официально опубликован в газете "Голос України" 13 марта 2021 года.

Закон применяется к отношениям, возникшим после дня его вступления в силу.

Документ определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом.

Согласно Закону финансовый лизинг - вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязывается в соответствии с договором финансового лизинга на срок и за плату, определенные таким договором, передать лизингополучателю во владение и пользование в качестве объекта финансового лизинга имущество, которое принадлежит лизингодателю на праве собственности и приобретено им без предварительной договоренности с лизингополучателем, или имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями, и которые предусматривают наличие хотя бы одного из признаков финансового лизинга, установленных данным Законом.

Признаки финансового лизинга

Лизинг считается финансовым, если к лизингополучателю переходят все риски и вознаграждения (выгоды) по пользованию и владению объектом финансового лизинга, при условии соблюдения хотя бы одного из следующих признаков (условий):

1) объект финансового лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75 % его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании договора финансового лизинга или другого договора, определенного договором финансового лизинга, в течение срока действия договора финансового лизинга приобрести объект финансового лизинга с дальнейшим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене и на условиях, предусмотренных таким договором финансового лизинга или другим договором, определенным договором финансового лизинга;

2) сумма лизинговых платежей на момент заключения договора финансового лизинга равна первоначальной стоимости объекта финансового лизинга или превышает ее;

3) балансовая (остаточная) стоимость объекта финансового лизинга на момент окончания срока действия договора финансового лизинга, предусмотренного таким договором, составляет не больше 25 % первоначальной стоимости (цены) такого объекта финансового лизинга по состоянию на начало срока действия договора финансового лизинга;

4) объект финансового лизинга, изготовленный по заказу лизингополучателя, после окончания действия договора финансового лизинга не может быть использован другими лицами, кроме лизингополучателя, принимая во внимание его технологические и качественные характеристики.

Срок, на который лизингополучателю передается объект финансового лизинга во владение и пользование, не может составлять меньше одного года.

Объект финансового лизинга

Объектом финансового лизинга может быть имущество, определенное индивидуальными признаками, соответствующее критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и относительно передачи которого в лизинг законом не установлены ограничения.

Не могут быть объектами финансового лизинга:

- земельные участки и другие природные объекты;

- объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Обременение движимого имущества лизингом регистрируется в Государственном реестре обременений движимого имущества в случаях и порядке, установленных законодательством.

Обременение недвижимого имущества лизингом подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

Договор финансового лизинга

Договор финансового лизинга должен соответствовать требованиям статьи 6 Закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", статье 18 Закона "О защите прав потребителей" и Закона "О финансовом лизинге".

Договор финансового лизинга заключается в письменной форме; не подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, установленных законом или договоренностью сторон.

Договор финансового лизинга транспортного средства при участии физлица подлежит нотариальному удостоверению по требованию одной из сторон такого договора.