Укравтодор откажется от среднего ремонта в пользу капитального

Службы автомобильных дорог Украины в связи с вступлением в силу ГСТУ 8747 с 2022 года во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта, сообщает Интерфакс-Украина.

"Укравтодор", в частности, поясняет, что согласно новым госстандартам, устанавливается только два вида ремонтов: капитальный и текущий. При этом те объекты, на которых уже начаты работы по текущему среднему ремонту, будут заканчиваться в его рамках.

Говоря о том, почему это необходимо, в агентстве отметили, что основная сеть дорог Украины построена еще в советские времена, в 70-80 годах. Если говорить об объемах сети - это 120 тыс. км дорог местного значения и около 47 тыс. км дорог госзначения. А построенные 50 лет назад автодороги не рассчитаны на современные транспортные нагрузки. При этом отсутствие ремонта десятилетиями привело к тому, что большинство сетей крайне изношено.