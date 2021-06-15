Платный проезд для пенсионеров в общественном транспорте: кто придумал и зачем
На заседании Кабинета министров был одобрен законопроект, который отменит льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий, которые ими пользуются, сообщает РБК-Украина.
В первую очередь речь идет о пенсионерах - самой многочисленной категории льготников. Документ будет передан в Верховную Раду, и в случае его принятия, за проезд будут платить все, однако деньги на это государство обещает компенсировать.
Каким образом будет оплачиваться проезд льготников, кого будут касаться изменения, и с когда начнут действовать новые правила - читайте ниже в нашем материале.
Что будет вместо льготных пропусков
Согласно законопроекту, льгота будет монетизирована. То есть каждому, кто имеет право пользоваться общественным транспортом бесплатно, будет начисляться определенная денежная сумма.
При этом размер и порядок монетизации будут определять местные власти.
Когда вступит в силу законопроект, если Рада его примет
Согласно тексту документа, в случае его принятия Верховной Радой закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.
Полное название нормативного акта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот". 11 июня его зарегистрировали в Верховной раде под номером 5651.
Сколько будут платить и кому выгодна отмена льгот на проезд
В Кабмине уверены, что монетизация льгот на проезд должна помочь всем участникам общественных перевозок. Так, ожидается, что автоперевозчики больше не будут возмущаться из-за отсутствия возмещения денег за перевозку льготников.
Цифр в законопроекте нет - все решения по суммам он делегирует местным властям, которые будут определять порядок выплат и суммы компенсации проезда.
В тексте не указывается также и количество поездок в месяц, которое будет переведено в денежную форму.
Кому монетизируют льготу
- лицам с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью и лицам, которые их сопровождают;
- реабилитированным жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов;
- чернобыльцам, в частности 1-й и 2-й категорий;
- военнослужащим, ветеранам войны и военной службы;
- участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним;
- лицам с инвалидностью вследствие войны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
- ветеранам труда и лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной;
- многодетным семьям и детям из таких семей;
- родителям военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы.