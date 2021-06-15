СБУ разоблачила очередную схему фальсификации ПЦР-тестов на Черкащине

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сделку организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медлабораторий, она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, планирующие выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.

По оперативной информации, ежемесячная "прибыль" участников сделки составила почти 100 тыс. грн. Организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кафе. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении.