Тихановскую убрали из межгосударственного розыска

Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую исключили из базы данных межгосударственного розыска. Решение принято по инициативе Беларуси. Об этом, ссылаясь на ﻿Министерство внутренних дел России, сообщает РБК-Украина.

Межгосударственный розыск объявляется только на территории стран-участниц СНГ, если есть основания полагать, что разыскиваемый выехал в другое государство этого содружество или есть данные о наличии родственных и иных связей на территории одной или нескольких стран СНГ.

Это не то же самое, что и международный розыск, поскольку последний глобальный и в нем задействован Интерпол.

Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск в октябре 2020 года. Ее подозревают в якобы призывах к свержению конституционного строя.

Также сообщалось о намерении Минска объявить ее в международный розыск по статье о терроризме.