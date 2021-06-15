AstraZeneca поделилась результатами лечения коронавируса антителами

Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил, что лечение антителами не помогло предотвратить COVID-19, пишут иностранные СМИ.

Компания заявила, что участниками испытания были невакцинированные взрослые старше 18 лет с подтвержденным контактом с человеком, заболевшим коронавирусом в течение последних восьми дней.

"Хотя это испытание не достигло основной конечной точки в отношении симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, наблюдаемой у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения AZD7442", - заявила Мене Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca.

В октябре компания AstraZeneca привлекла швейцарского контрактного производителя Lonza для производства препарата на основе антител. AZD7442 разрабатывается при поддержке правительства США. В марте AstraZeneca объявила о сделке с правительством США на поставку до полумиллиона доз AZD7442.