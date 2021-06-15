Количество антивакцинаторов в Украине упало ниже 50%

В конце мая 2021 года 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%, ссылаясь на данные Центра Разумкова, сообщает РБК-Украина.

По данным опроса, с 12% до 19% выросло количество тех, кто намерен сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), с 16% до 19% – число тех, кто намерены это сделать, но позже, 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

Источник: Центр Разумкова

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 59% готовы сделать ее лишь при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за нее, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Источник: Центр Разумкова

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививку). Хотя по сравнению с мартом количество тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось (тогда оно составляло 45% тех, кто отказывался от прививки).

Кроме того, 30% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% – тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Источник: Центр Разумкова

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.