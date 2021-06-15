Укрпошта расширяет сеть терминалов

Отделения государственной "Укрпочты" дополнительно получат 2,5 тыс. терминалов VeriFone EVO 520: 1 тыс. уже установлена, еще 1,5 тыс. появятся в июле. Таким образом компания станет пятым в Украине провайдером услуг по приему платежных карточек, нарастив число POS-терминалов в своем распоряжении до 7,5 тыс, сообщает UBR.

Они будут установлены как в городских, так и в сельских отделениях почтовой связи.

"Уже сейчас "Укрпочта" имеет одну из самых многочисленных сетей собственных терминалов. И если по количеству мы на 5 месте, то по географии точно на первом. Потому что в части населенных пунктов, прежде всего в селах и пгт, единственная имеющаяся банковская инфраструктура – это терминалы "Укрпочты" , – прокомментировал замгендиректора по развитию сети Дмитрий Полищук.

Увеличение количества терминалов в отделениях почты позволит сократить время обслуживания клиентов, а также предоставлять ряд финансовых услуг. Среди них:

снятие наличных без комиссии – от 50 до 15 тыс. грн за одну операцию;

пополнение платежной карты любого украинского банка.

В компании подчеркнули, что потребность в увеличении количества терминалов обусловлена повышением спроса именно на безналичный расчет. А предоставление финуслуг особенно актуально в тех населенных пунктах, где нет банков и банкоматов.