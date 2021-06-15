УЗ начинает передачу коммерческих площадей на вокзалах в аренду бизнесу

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) начинает масштабный процесс передачи коммерческих площадей на вокзалах в долгосрочную аренду бизнесу, в частности, на первом этапе планируется до конца лета передать в аренду площади на 24 вокзалах, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил и. о. главы правления компании Иван Юрик на пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня мы начинаем масштабный процесс передачи коммерческих торговых площадей на наших вокзалах по всей Украине в долгосрочную аренду... Мы запланировали на первом этапе передать площади более 41 тыс. кв. м на 24 вокзалах до конца этого лета" , - сказал он.

Полная же передача площадей на 108 вокзалах, которые находятся на балансе филиала «Вокзальная компания», будет проходить в 5 этапов.

На первом этапе УЗ планирует уже в июне передать площади на вокзалах Запорожья, Днепра, Хмельницкого, Сум и Казатина.

На втором этапе, в июле, УЗ передаст в аренду площади на 11 вокзалах, в частности вокзалах Полтавы, Ривне, Тернополя, Фастова, Винницы, имени Тараса Шевченка, Чопа, Ужгорода, Черновцов, Коломыи, Белой Церкви.

На третьем этапе, в августе, компания передаст площади еще на 4 вокзалах: Одесса, Николаев, Львов, Ивано-Франковск.

На четвертом этапе, в конце августа, запланирована передача еще на 4 вокзалах: Киев-Пассажирский, Харьков, Херсон, Жмеринка.

По словам Юрика, на пятом этапе будут переданы площади 84 меньших вокзалов.

И. о. главы правления подчеркнул, что аукционы будут проводиться на базе платформы «Прозорро.Продажи».

Юрик также сообщил, кого именно компания ожидает на этих аукционах.