Микс лучшего модного образа для дождливого лета

Миниюбки из нулевых снова вернулись в моду. Дизайнеры представили "школьные" юбки плиссе, теннисные, джинсовые, короткие комбинации и другие модели. Звезды стритстайла советуют надевать стильное комбо в дождливую погоду – миниюбку и высокие сапоги, сообщает 24 Канал.



Инстаграм-модницы на своих примерах показывают, что этим летом охотно можно надевать сапоги с миниюбками. Выглядит дуэт вещей из разных сезонов чрезвычайно стильно. ﻿К миниюбкам выбирайте классические ботфорты на каблуке или на плоском ходу, жокейские модели, которые в этом сезоне особенно популярны, сапоги-трубы, расширяющиеся к верху, казаки и любые другие высокие варианты сапог.



Фото из инстаграма

Сочетание высоких сапог с юбками, шортами и миниплатьями выглядит очень свежо и интересно. Несмотря на то, что это далеко не новое модное решение, этим летом такое сочетание будут применять все модницы.

Фото из инстаграма

Стилисты также советуют сочетать сапоги с простыми платьями-футболками, комбинациями в стиле 90-х, короткими платьями в цветочный принт, которые в этом сезоне чрезвычайно популярны. В дополнение подойдут объемные жакеты и бомберы, кожаные куртки, длинные тренче или пальто.

Фото из инстаграма

Среди головных уборов делайте ставку на шляпы и шелковые платки. Если вы хотите прогуляться в миниюбке и сапогах в солнечную погоду, то не забудьте про солнцезащитные очки, которые удачно дополнят ваш аутфит.

Фото из инстаграма