6 главных мыслей Зеленского во время выступления на форуме "Украина 30"

Президент Владимир Зеленский во вторник, 15 июня, описал схему, по которой работала олигархическая система Украины, и призвал народных депутатов и чиновников начать служить своему народу, сообщает Вести.

Главные высказывания и идеи главы государства:

1) Сложно бороться с теми, кто привел тебя к власти.

"Среди старых политиков сложно найти тех, кто бы не обещал украинцам бороться с олигархами для роста экономики. Вместо этого широко росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов. Причина: дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, привела к власти и щедро кормит каждый день", – заявил Зеленский.

2) Впервые за годы независимости власть перешла к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга.

"Суть этого круга очень проста: олигархи накапливают капитал, часто незаконный. Его часть идет на создание, продвижение и дальнейшее поддержание политиков и чиновников разного уровня – ради приумножения того самого капитала, часть из которого идет на содержание тех самых политиков и чиновников", – объяснил президент.

3) И олигархи, и политики, и политики-олигархи рассчитывали, что этот двигатель будет работать вечно. Но они не учли две очень важные неизвестные – это государство и граждане.

"Я не зря говорю об этом в прошедшем времени, потому что теперь будет иначе. Все, что мы хотим, – понятных, прозрачных и единых правил для всей Украины", – уточнил глава государства.

4) Политические партии, СМИ, госслужащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы должны функционировать без поддержки большого олигархического капитала.

"Крупный бизнес – это нормально, правильно, круто. Ненормально становиться большим бизнесом, когда ты либо незаконно что-то берешь из бюджета государства, либо что-то недокладываешь в бюджет государства. Ненормально, когда это что-то измеряется уже не в миллионах, а в миллиардах гривен", – сказал Зеленский.

5) "Закон об олигархах" – это первый шаг, чтобы демонтировать определяющее влияние олигархов.

"Закон об олигархах – это фундамент для нормативно-правовой базы, которая поставит на первое место защиту всех налогоплательщиков. Мы ждем быстрых законодательных инициатив для преодоления олигархической системы", – предупредил глава государства.

6) Чиновники и народные депутаты должны помнить, что их настоящий работодатель – это народ, которому они должны служить.

Послушать речь президента пришли премьер-министр Денис Шмыгаль, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Президент, кстати, сделал замечание Венедиктовой, что та сидела в зале без маски.