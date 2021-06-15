Полиция задержала организатора убийства бизнесмена из Сербии

Нацполиция задержала организатора и установила заказчиков похищения и убийства гражданина Сербии с целью завладения его имуществом.

Об этом сообщает Facebook-страница Киев Оперативный.

Так, по данным полиции, заказчиками оказались лица из ближайшего окружения пострадавшего. За выполнение "работы" организатору обещали недвижимость в Москве стоимостью 2 млн. долл. США.

Напомним, в декабря 2020 года правоохранительные органы в г. Киеве получили информацию о подготовке похищения гражданина Сербии, который имел прибыльный бизнес в Украине.

7 июня в Киеве было инсценировано похищение человека и предоставлены подтверждающие доказательства. После подписания документов, по планам заказчиков, его должны были убить.

На основании полученных доказательств задержанному, который оказался гражданином Украины, что проживал за рубежом, сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 июня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.