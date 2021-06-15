Байден снова ответил на вопрос о "Путине-убийце"

Президент США Джо Байден снова ответил на вопрос о том, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина, сообщает Новое время.

Соответствующий вопрос Байдену задали на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Когда Байдена спросили, считает ли он до сих пор Путина убийцей, президент США рассмеялся, а потом заявил:

"Я считаю, что в прошлом (Путин) фактически признавал, что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы должны провести".