Сотрудники Приватбанка просят Зеленского уволить руководство банка

Работники государственного Приватбанка зарегистрировали петицию к президенту Владимиру Зеленскому, в которой просят уволить и сформировать новый состав руководства банка. Документ зарегистрирован на официальном интернет-представительстве главы государства, сообщает UBR.

В частности, инициатор обращения Роман Наконечный требует:

уволить и сформировать новый состав правления и набсовета Приватбанка, усилить участие государства в управлении финучреждением;

созвать совещание с участием полномочных представителей президента, Кабмина, руководства Приватбанка и инициативной группы сотрудников банка для обсуждения и решения системных проблем в работе и реализации принятых решений.

Отмечается, что в виде фиктивной реорганизации идут массовые сокращения региональных представительств и отделений. При этом игнорируются консультации с профсоюзами, и администрация уклоняется от подписания коллективного договора.

"Основной причиной падения качества обслуживания является неэффективный и коррумпированный менеджмент высшего уровня" , – подчеркивается в документе.

В петиции также указывается на заключение аудиторской компании KPMG и итоги внутреннего аудита по взаимодействию с охранными компаниями.

Кроме того, указано, что траты на содержание, зарплаты и премии правления и набсовета Приватбанка равны бюджету небольшого города.

По состоянию на момент публикации документ, зарегистрированный 10 июня, набрал 460 голосов из 25 тыс. необходимых для рассмотрения главой государства. Сбор подписей будет продолжаться еще 87 дней.