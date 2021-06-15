Зеленский пригласил американскую журналистку к родителям

Президент Украины Владимир Зеленский в неформальной обстановке позавтракал в квартире своих родителей с журналисткой американского телеканала CBS Холли Уильямс, сообщает Деловая столица.

Журналистку угощали салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и бренди.

На фото в квартире родителей главы государства в Кривом Роге можно видеть и главу Офиса президента Андрея Ермака.

В ходе завтрака Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились за него с момента его избрания на должность президента.

Родители украинского президента признались, что предпочли бы для сына, чтобы он оставался в профессии юмориста, а не становился политиком.