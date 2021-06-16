Банановый хлеб: простой рецепт вкусного завтрака

Ароматный банановый хлеб - оригинальное блюдо, которое можно подавать на завтрак или на десерт. Мы подготовили для вас простой рецепт пирога, который понравится детям и взрослым, сообщает 24 Канал.

Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку. В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед, можно готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.

Как приготовить банановый хлеб

Время: 1 час

1 час Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 326 ккал

Ингредиенты:

﻿ 2 – 3 банана;

﻿ 2 столовые ложки миндального молока;

﻿200 граммов муки;

4 столовые ложки сахара;

10 граммов ванильного сахара;

﻿1 чайная ложка пищевой соды;

﻿2 яйца;

﻿10 граммов сливочного масла 82%;

﻿30 граммов грецких орехов;

﻿щепотка соли.