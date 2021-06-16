Банановый хлеб: простой рецепт вкусного завтрака
Ароматный банановый хлеб - оригинальное блюдо, которое можно подавать на завтрак или на десерт. Мы подготовили для вас простой рецепт пирога, который понравится детям и взрослым, сообщает 24 Канал.
Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку. В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед, можно готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.
Как приготовить банановый хлеб
- Время: 1 час
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 326 ккал
Ингредиенты:
- 2 – 3 банана;
- 2 столовые ложки миндального молока;
- 200 граммов муки;
- 4 столовые ложки сахара;
- 10 граммов ванильного сахара;
- 1 чайная ложка пищевой соды;
- 2 яйца;
- 10 граммов сливочного масла 82%;
- 30 граммов грецких орехов;
- щепотка соли.
- Бананы очистите от кожуры, один банан разрежьте вдоль пополам, другие – выложите в миску и разомните вилкой в пюре.
- Орехи подсушите в духовке, измельчите ножом.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку, соль и соду, перемешайте.
- В миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром, перемешайте. Далее – убейте яйца, добавьте банановое пюре и муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для запекания смажьте маслом, выстелить пергаментом. Выложите тесто, сверху ломтики банана, орехи.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Разделите на порции. Приятного аппетита!