Банановый хлеб: простой рецепт вкусного завтрака

Банановый хлеб: простой рецепт вкусного завтрака

Ароматный банановый хлеб - оригинальное блюдо, которое можно подавать на завтрак или на десерт. Мы подготовили для вас простой рецепт пирога, который понравится детям и взрослым, сообщает 24 Канал.

Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку. В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед, можно готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.

Как приготовить банановый хлеб

  • Время: 1 час
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 326 ккал

Ингредиенты:

  • ﻿ 2 – 3 банана;
  • ﻿ 2 столовые ложки миндального молока;
  • ﻿200 граммов муки;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 10 граммов ванильного сахара;
  • ﻿1 чайная ложка пищевой соды;
  • ﻿2 яйца;
  • ﻿10 граммов сливочного масла 82%;
  • ﻿30 граммов грецких орехов;
  • ﻿щепотка соли.
  1. Бананы очистите от кожуры, один банан разрежьте вдоль пополам, другие – выложите в миску и разомните вилкой в ​​пюре.
  2. Орехи подсушите в духовке, измельчите ножом.
  3. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  4. В миске соедините муку, соль и соду, перемешайте.
  5. В миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром, перемешайте. Далее – убейте яйца, добавьте банановое пюре и муку, перемешайте до однородной консистенции.
  6. Форму для запекания смажьте маслом, выстелить пергаментом. Выложите тесто, сверху ломтики банана, орехи.
  7. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.
  8. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Разделите на порции. Приятного аппетита!

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