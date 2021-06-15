Руководство стратегического предприятия Минобороны попалось на взятке

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству убытки на полмиллиона гривен ежемесячно, сообщает СБУ.

СБУ стало известно, что директор предприятия и и. о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 52 тыс. грн неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники УСБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Фото: СБУ