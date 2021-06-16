Летний лагерь: как выбрать и подготовить ребенка
Как выбрать летний лагерь для ребенка и на что родителям нужно обращать особое внимание. Объяснение детского семейного психолога Светланы Ройз – читайте в материале, сообщает 24 Канал.
Какие вопросы должны задать родители
- Важно учитывать при выборе детского лагеря, есть ли определенная тема, мировоззрение, ценности.
- Какие условия проживания. Важно понимать, знакомый ли ребенку такой быт, нужно ли его подготовить.
- Впервые лагерь ли располагается именно в этом месте, или это уже привычное место?
- Какой будет питьевая вода?
- Есть ли рядом водоем, предусматриваются ли водные активности? Для многих детей, которые боятся плавать, это "острая тема".
- Какая предполагается программа?
- Кто вожатые?
- Сколько детей на одного взрослого?
- Смешанные ли возрастные группы, разбиты ли по возрастным группам?
- Где находится туалет, душ, сколько человек живет в одной комнате?
- Можно ли пользоваться телефоном, давать с собой деньги, как с ребенком связываться, можно ли и когда звонить вожатым? Ведь чем спокойнее будет родителям, тем спокойнее будет детям.
Также взрослым нужно исследовать отзывы о лагере и его расположении. Помня при этом, что мысли субъективны, но по многим похожим отзывами можно сформировать картину. Важно уточнять условия карантинных мероприятий в этом году. Что происходит, если кто-то из детей заболевает. Обязательно важно уточнить, какое планируется питания, будет ли возможность выбора. Если ребенок не переносит каких-то продуктов, это важно обсуждать заранее.
Если у ребенка есть аллергия – на еду, укусы комаров, лекарства – об этом важно не просто сказать, это необходимо написать.
Что делать, если ребенок звонит и плачет
Родителям не нужно сразу срываться с места и ехать забирать. Вместо этого стоит внимательно послушать ребенка и понять причину его слез:
- Соскучился за родителями.
- Грустно или скучно.
- Ему плохо.
Если ребенок скучает по дому, его обязательно нужно поддержать. Напомнить, что ваша любовь всегда с ней, даже когда ее не видно. Также можно договориться о том, что ребенок будет писать заметки, делать фото и высылать их.
Если ребенку скучно или грустно, стоит уточнить, удалось ли ему познакомиться и подружиться с детьми, чувствует ли он себя частью группы. Уточните, как зовут детей в его группе. Можете дать ему суперсекретное задание: выведать как зовут и есть ли братья-сестры, есть ли домашние животные. А себе задаем вопрос – как ребенок справляется со скукой, если мы не даем ей планшет и телефон.
Если ребенок говорит, что его обижают, дразнят, угрожают – нужно сразу связаться с вожатыми. При контрольном звонке уточните: помнит ли вообще вожатый имя ребенка, понимает ли, о ком говорят. Спросите, как ведет себя ребенок в течение дня, важно ли вам что-то знать.
Сейчас есть большой выбор летних лагерей и активностей. Для детей 6 – 9 лет идеальный формат дневных лагерей. Дети после 10 лет могут сами просить побыть без родителей. Пусть для каждого, кому это нужно, найдется свой идеальный лагерь.