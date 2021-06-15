Проверьте свой слух за 5 минут

С возрастом наш слух ухудшается, причем достаточно длительное время мы этого не замечаем. Мы не придаем должного внимания тому, что перестали слышать пение птиц или стук дождя по крыше, а женский голос стал восприниматься менее четко, особенно если в словах присутствуют высокочастотные звуки Ж, С, Ш, Х, Ф, Щ, Т, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Человек слышит звуки, частота которых находится в диапазоне 16 – 20 000 Гц, при этом с возрастом высокочастотные звуки мы слышим хуже. Так, к 35 годам верхняя граница человеческого слуха падает до отметки в 15 000 Гц.

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