На Херсонщине спасли дельфина, которого выбросило штормом

Спецоперацию по спасению дельфина, которого штормом выбросило на мель Днепро-Бугского лимана, провели жители села Александровка Белозерского района Херсонщины, сообщает Depo.ua.

cc87b7e336b7e68fc257ef69d3b5c9d3-wide-bi

Местный житель Олег Марчук поделился подробностями происшествия.

спасение дельфина

Мужчина рассказывает, что дельфина, который находился на мели первой увидела жительница села. Она рассказала о ситуации односельчанам, и люди решили не бросать животное на произвол судьбы.

спасение дельфина
"Дельфин почти не двигался и сил хватало только держаться на плаву и дышать. Его прибило на мель штормом и волны не давали ему отойти в глубь. Мы начали его поддерживать, а позже подошла помощь с Вишницкой Натальей, Каминецким Андреем, Смиюхой Иваном и Балабан Виталием.
Сделав из покрывал и ремней поддержку, мы ожидали прибытия катера. Интересно было наблюдать, как почти неподвижное тело, при поддержке начало двигаться. И где-то за полчаса дельфин начал двигать плавниками, открывать глаза и пытаться плыть", — рассказывает Олег Марчук.
спасение дельфина

спасение дельфина

Для транспортировки дельфина туда, где он мог нормально передвигаться, жители села вызвали катер водной полиции, и полицейские отвезли дельфина в сторону Очакова к морю, где выпустили.

Новости

analytics