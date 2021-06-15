На Херсонщине спасли дельфина, которого выбросило штормом

Спецоперацию по спасению дельфина, которого штормом выбросило на мель Днепро-Бугского лимана, провели жители села Александровка Белозерского района Херсонщины, сообщает Depo.ua.

Местный житель Олег Марчук поделился подробностями происшествия.

Мужчина рассказывает, что дельфина, который находился на мели первой увидела жительница села. Она рассказала о ситуации односельчанам, и люди решили не бросать животное на произвол судьбы.

"Дельфин почти не двигался и сил хватало только держаться на плаву и дышать. Его прибило на мель штормом и волны не давали ему отойти в глубь. Мы начали его поддерживать, а позже подошла помощь с Вишницкой Натальей, Каминецким Андреем, Смиюхой Иваном и Балабан Виталием.

Сделав из покрывал и ремней поддержку, мы ожидали прибытия катера. Интересно было наблюдать, как почти неподвижное тело, при поддержке начало двигаться. И где-то за полчаса дельфин начал двигать плавниками, открывать глаза и пытаться плыть", — рассказывает Олег Марчук.

Для транспортировки дельфина туда, где он мог нормально передвигаться, жители села вызвали катер водной полиции, и полицейские отвезли дельфина в сторону Очакова к морю, где выпустили.