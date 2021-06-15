Италия разрешила смешивать вакцины от COVID-19

Итальянцы в возрасте до 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, смогут получить другую вакцину во время второй прививки, сообщает Европейская правда.

На прошлой неделе правительство Италии ограничило использование вакцины AstraZeneca людям старше 60 лет после того, как 18-летний парень, который был на гормональной терапии, умер от редкого сгустка крови после получения первой дозы препарата.

"На основе клинических исследований, опубликованных в течение последних нескольких недель, научный комитет AIFA решил утвердить смешивание вакцин" , - говорится в заявлении AIFA.

Эксперты заявили, что вакцины, разработанные Pfizer и Moderna, могут вводиться людям, которые получили один укол AstraZeneca.