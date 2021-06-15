"Евросолидарность" объявила бойкот "1+1" из-за Ирины Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" из-за манипуляций, сексизма, распространения пророссийских месседжей и медиакилерства. Об этом народные депутаты заявили во время брифинга в Верховной Раде, сообщает Деловая столица.

Народные депутаты выразили поддержку сопредседателю фракции "Европейская Солидарность" Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть".

"Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского "1+1" "Право на власть" — это была заказная информационная атака на команду пятого президента Украины Петра Порошенко. Она носила откровенно пророссийский характер, ведь повторяла кремлевскую пропаганду", — отметила народный депутат Мария Ионова.

"Аргументы и факты последующие — как раз команда Порошенко освободила 3 240 заложников, как раз команда Порошенко освободила 70% территории оккупированного Донбасса. И это информационное киллерство как раз происходит против команды Порошенко", — добавила она.

Политик также отметила, что Ирина Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать.

"И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Такие сексистские высказывания присущи команде Зеленского. Мы с вами помним о "18-летней девочке" и "бабушке", уже не говоря о "корабельных соснах" и "поддутых", — напомнила Ионова.

"Шоу на "плюсах" в очередной раз доказало, что информационное киллерство и сексизм в украинской политике является сокрушительным и беспощадным, и он может быть преодолен только нулевой толерантностью к его проявлениям со стороны журналистского сообщества, политических партий и общественности. Для нас вывод однозначный — тотальный бойкот "1+1" до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко. Мы готовим обращение в соответствующие органы", — добавила она.