Финский пирог с черникой – самое нежное применение ягоды

Финны называет его Mustikkapiirakka и обожают печь в сезон этой ягоды. Особенность: эта выпечка состоит из двух видов муки – пшеничной и ржаной, что делает ее вкус особенным. Если хотите получить действительно вкусный финский пирог, ее нужно много, сообщает Сегодня.

Итак, попробуйте приготовить это черничное чудо – оно точно войдет в список ваших любимых десертов с черникой.

Что нужно для финского черничного пирога

Пшеничная мука 100 г

Ржаная мука – 100 г

Сахар или сахарная пудра – 200 г

Сливочное масло – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Черника – 400 г

Сметана – 250 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванилин – 2 г

Способ приготовления