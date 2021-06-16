Финский пирог с черникой – самое нежное применение ягоды
Финны называет его Mustikkapiirakka и обожают печь в сезон этой ягоды. Особенность: эта выпечка состоит из двух видов муки – пшеничной и ржаной, что делает ее вкус особенным. Если хотите получить действительно вкусный финский пирог, ее нужно много, сообщает Сегодня.
Итак, попробуйте приготовить это черничное чудо – оно точно войдет в список ваших любимых десертов с черникой.
Что нужно для финского черничного пирога
- Пшеничная мука 100 г
- Ржаная мука – 100 г
- Сахар или сахарная пудра – 200 г
- Сливочное масло – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Черника – 400 г
- Сметана – 250 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванилин – 2 г
Способ приготовления
- Взбить размягченное сливочное масло с 150 г сахара. Добавить яйцо.
- Смешать муку с разрыхлителем, просеять в миску и замесить однородное тесто.
- Раскатать и распределить тесто по форме, сделать бортики высотой 2-3 см. Наколоть тесто вилкой.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут.
- Взбить сметану с сахаром и ванилином. Добавить яйцо и снова взбить. Масса должна быть однородной.
- Выложить чернику, перемешать. Залить черничную начинку на основу. Запекать пирог еще 30 минут. Последние 10 минут нужно убавить температуру до 180 градусов.