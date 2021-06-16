Финский пирог с черникой – самое нежное применение ягоды

Финский пирог с черникой – самое нежное применение ягоды

Финны называет его Mustikkapiirakka и обожают печь в сезон этой ягоды. Особенность: эта выпечка состоит из двух видов муки – пшеничной и ржаной, что делает ее вкус особенным. Если хотите получить действительно вкусный финский пирог, ее нужно много, сообщает Сегодня.

Итак, попробуйте приготовить это черничное чудо – оно точно войдет в список ваших любимых десертов с черникой.

Что нужно для финского черничного пирога

  • Пшеничная мука 100 г
  • Ржаная мука – 100 г
  • Сахар или сахарная пудра – 200 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Черника – 400 г
  • Сметана – 250 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Ванилин – 2 г

Способ приготовления

  1. Взбить размягченное сливочное масло с 150 г сахара. Добавить яйцо.
  2. Смешать муку с разрыхлителем, просеять в миску и замесить однородное тесто.
  3. Раскатать и распределить тесто по форме, сделать бортики высотой 2-3 см. Наколоть тесто вилкой.
  4. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут.
  5. Взбить сметану с сахаром и ванилином. Добавить яйцо и снова взбить. Масса должна быть однородной.
  6. Выложить чернику, перемешать. Залить черничную начинку на основу. Запекать пирог еще 30 минут. Последние 10 минут нужно убавить температуру до 180 градусов.

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