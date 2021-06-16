Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

День святой Троицы – это один из главных христианских праздников. Что можно, а что категорически нельзя делать на Троицу, узнайте в статье, сообщает Сегодня.

Троицу в 2021 году православные христиане отмечают в воскресенье, 20 июня – на 50-й день после Пасхи, потому она еще называется Пятидесятница.

У православных этот день относится к двунадесятым праздникам и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

Что нельзя делать на Троицу