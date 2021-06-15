Эксперт рассказал, что ждет покупателей липовых COVID-справок

Служба безопасности Украины во вторник, 15 июня, разоблачила очередную схему продажи поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования, в том числе на иностранном языке для выезда за границу. Ее оборот оценили в 100 тысяч гривен – стоимость "документов" зависела от срочности и страны назначения, ссылаясь на пресс-службу СБУ, сообщает Вести.

Как всегда в таких случаях, правоохранители открыли уголовное дело. Адвокат Юрий Захарченко рассказал об ответственности, которая может грозить покупателям фейковых справок.

Что вы можете сказать по поводу подделанных справок на ковид?

Есть такая замечательная статья в Уголовном кодексе – умышленное использование поддельного документа. Справка может подпадать под квалификацию документа, и правоохранительный орган вполне может привлечь человека к уголовной ответственности за использование поддельного документа. Человек тесты не сдавал, то есть анализы от него никто не получал. Он просто купил бумажку, сознательно совершил действия, которые подпадают под уголовную ответственность.

Что грозит людям, которые покупают эти справки?

Мне не известен ни один случай, когда человека привлекли к ответственности, но я считаю, что покупать справки и потом выдавать данные справки за документ – это преступление (согласно части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, за такое нарушение грозит штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов или тюремным сроком от шести месяцев до двух лет).

Интересно, что дельцы пользуются брендом известных лабораторий и реально работающих там врачей. Сами медики заверили, что об этом впервые слышат.