Биткоин-инвестор продал киевскую квартиру в виде NFT

Риэлторская компания Propy завершила первый аукцион по продаже недвижимости в виде NFT. Квартиру в Киеве продали за 36 ETH (более $93 000 на момент сделки, сообщает ForkLog.

Новым владельцем недвижимости стал инженер из Сан-Франциско Девон Бернард. В его планах сдавать объект в краткосрочную аренду, выдавая квартиросъемщикам NFT.

1/ The person who bought my Kiev home via a @PropyInc NFT is @DevonWBernard. Devon apparently has big plans for the apartment. (background: https://t.co/BnTnvFGvET) — Michael Arrington ????‍ ☠️ (@arrington) June 15, 2021

Вместе с правом собственности покупатель получил невзаимозаменяемый токен картины популярного киевского граффити-художника Chizz, физическая версия которой нарисована на стене квартиры.

Бернард планирует поделить картину на несколько NFT, покупатели которых смогут оставлять сообщения или изображения на своем участке. Увидеть их можно будет на специальном сайте или вживую при помощи дополненной реальности.