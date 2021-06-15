Биткоин-инвестор продал киевскую квартиру в виде NFT
Риэлторская компания Propy завершила первый аукцион по продаже недвижимости в виде NFT. Квартиру в Киеве продали за 36 ETH (более $93 000 на момент сделки, сообщает ForkLog.
Новым владельцем недвижимости стал инженер из Сан-Франциско Девон Бернард. В его планах сдавать объект в краткосрочную аренду, выдавая квартиросъемщикам NFT.
Вместе с правом собственности покупатель получил невзаимозаменяемый токен картины популярного киевского граффити-художника Chizz, физическая версия которой нарисована на стене квартиры.
Бернард планирует поделить картину на несколько NFT, покупатели которых смогут оставлять сообщения или изображения на своем участке. Увидеть их можно будет на специальном сайте или вживую при помощи дополненной реальности.