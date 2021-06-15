Леся Никитюк показала стильный образ в аэропорту Львова

Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк прилетела во Львов. Звезда сфотографировалась в аэропорту. Она предстала перед камерой в стильных брюках, топе и джинсовой рубашке, сообщает 24 Канал.

Леся Никитюк часто путешествует. Она посетила большинство стран мира, а также побывала во многих городах Украины. На днях знаменитость прилетела во Львов. Вероятно, это ее рабочая поездка.Она предстала перед камерой в стильном спортивном образе, который подчеркнул соблазнительную фигуру.

Леся надела трендовые белые джоггеры с разрезом на одной ноге и черный топ. Живот Никитюк обнажила и похвасталась спортивными формами. Из верхней одежды звезда выбрала джинсовую рубашку oversize.

Такой look народная любимица соединила со светлыми брендовыми кроссовками. Короткие волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Довершила аутфит круглыми солнцезащитными очками и цепочками.

"Люблю Львов! Красиво, вкусно, весело. И есть знаменитые плантации кофе,", – написала ведущая под фото.