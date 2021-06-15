Названы страны Европы с самым молодым и пожилым населением
Международное агентство недвижимости Savills провело исследование Global Living. Таким образом удалось определить города и регионы Европы, которые будут самыми "молодыми" и "пожилыми" через 5 лет, сообщает 24 Канал.
В "молодых" регионах большая часть жителей – от 20 до 39 лет, в "пожилых" – от 65 лет. Какие города попали в список и повлияет ли это на стоимость недвижимости – читайте далее.
В чем суть исследования
По мнению экспертов, в городах с молодым населением спрос на объекты недвижимости будет расти. Больше всего это повлияет на жилье для студентов и многоквартирные дома. В "пожилых" городах будет актуальным жилье с медицинским уходом и дома престарелых.
"В условиях большого объема капитала, который направлен на этот сектор, и ограниченного качественного предложения наш анализ позволяет девелоперам, инвесторам и операторам заглянуть в будущее на 5 лет и предугадать, в каких городах будет востребовано жилье для пожилых людей и дома с медицинским уходом, а в каких, вероятно, будет расти спрос на жилье для студентов, коливинги и многоквартирные дома", – пояснил глава европейского отделения Savills Operational Capital Markets Маркус Робертс.
Страны с "молодыми" городами в 2026 году:
- Великобритания – 22 города.
- Германия – 18 городов.
- Франция – 14 городов.
- Нидерланды – 6 городов.
- Бельгия – 5 городов.
Страны с "пожилыми" городами:
- Германия – 25 городов.
- Франция – 15 городов.
- Италия – 14 городов.
- Польша – 11 городов.
- Испания – 8 городов.
"Эти 2 группы не исключают друг друга: Германия может быть домом для самых "пожилых" городов Европы, но она также стала второй по количеству "молодых" городов. Масштаб тоже играет роль. Например, количество молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет в Берлине меньше, чем в Лондоне и Париже", – пояснил директор исследовательской группы Savills World Пол Тостевин.