Госпродпотребслужба не рекомендует купаться на пляжах Одессы

Из-за ливней, выпавших за последние дни в Одессе, и сбросов поверхностных вод в прибрежную зону Черного моря ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания на местных пляжах до особого распоряжения, ссылаясь на пресс-службу Одесского горсовета, сообщает Укринформ.

"Из-за ливневых осадков, которые прошли в Одессе 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Поэтому рекомендуется временно воздержаться от купания в море", – написали в городском совете.

Отмечается, что рекомендация Госпродпотребслужбы является предупредительной мерой "с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем" .

Специалисты ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" и Госпродпотребслужбы мониторят качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям в 22 определенных контрольных точках Одессы и области. В частности, возле городских пляжей "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный", "Золотой берег" и др.