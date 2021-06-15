Тупицкий сообщил, что работа КСУ разблокирована
Глава КСУ Александр Тупицкий, отстраненный от работы указом президента Зеленского заявил, что сегодня, 15 июня, работа Конституционного суда Украины была разблокирована. КСУ утвердил повестку дня и начал рассматривать дела, сообщает Страна.ua.
"Уже почти год КСУ является объектом усиленного политического влияния. С 27 октября по сегодня ни одно дело не было рассмотрено большой палатой Конституционного суда. И вот сегодня КСУ утвердил повестку дня и начал рассматривать дела, жалобы граждан, обращения.
Нашли способ избежать спекуляций на тему того, что часть судей поддерживает Тупицкого и Касминина (судью КСУ, также отстраненного Зеленским), а часть - Головатого (и.о. главы КСУ, зама Тупицкого)", - заявил Тупицкий.
По его словам, путем проведения консультаций с судьями КСУ, обмена мнениями, убеждений удалось найти компромисс.
"Мы решили сохранить Конституционный суд как институцию. Суд должен работать, несмотря ни на что, иначе он не нужен обществу", - сказал Александр Тупицкий.
Однако он уточнил, что такое решение не означает, что они с Касмининым прекратят добиваться допуска на заседания КСУ и возобновления выплат им зарплаты.
"Мы обязательно будем добиваться допуска в зал заседаний, это наше право и обязанность - участвовать в заседаниях. В данный момент мы это делаем дистанционно. Наши дела, которые мы рассматриваем как судьи КСУ, у нас никто не забрал. Мы направляем свои возражения письменно, они рассматриваются на закрытой части заседаний. А в дальнейшем мы также будем участвовать в заседаниях. Решается вопрос о том, чтобы мы принимали участие в открытых заседаниях в режиме онлайн", - сообщил Александр Тупицкий.
Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ, подписанный еще Виктором Януковичем во время его президентства. Сам Тупицкий считает свое отстранение незаконным и уже несколько раз пытался прорвать кордон охраны КСУ, чтобы попасть в рабочий кабинет.