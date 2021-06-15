Украина поднялась в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН

Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann. Данные рейтинга опубликованы на официальном сайте организации, сообщает Лига.net.

Прогресс Украины отмечен в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. В ни одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс Украина показала в достижении цели "повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах".

В рейтинге Украина опередила такие страны, как Израиль (38-е место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).

В топ-5 стран по устойчивому развитию вошли: Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Авторы исследования отмечают, что впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.