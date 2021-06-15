Что надо учитывать, если хотите привить ребенку любовь к спорту

Любой тренер скажет, что любовь к спорту нужно стараться привить ребенку с детства. Но каким образом это делать? Например, в секцию спортивной гимнастики и восточных единоборств приводят 5-летних крох. При этом не все родители понимают, что должен быть индивидуальный подход, и далеко не каждый ребенок сумеет стать олимпийским чемпионом, сообщает Креатив.

Так зачем лишать малыша детства и тех радостей, которые доступны в этом возрасте? Тем более, что профессиональные занятия спортом (а не обычной физкультурой) могут негативно повлиять на растущий неокрепший организм.

Другое дело – регулярная физическая активность ребенка и различные упражнения под присмотром родителей или воспитателей, желательно на свежем воздухе. Для включения в расписание дня следует выбирать сезонные виды спорта – летом это может быть плавание, игры с мячом, зимой лыжи, коньки и т.д.

Если хотите, чтобы ребенок с детства полюбил спорт, поддерживайте его во всех начинаниях. Регулярные физические упражнения не должны стать пыткой для малыша. Для него важно ощущать себя в безопасности и не бояться порицания за какие-то промахи. И если кроха будет видеть заинтересованность и поддержку родителей, это послужит ему отличной мотивацией для дальнейших успехов.

Помимо вышесказанного, стоит прислушаться и к таким рекомендациям: