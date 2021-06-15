Что надо учитывать, если хотите привить ребенку любовь к спорту
Любой тренер скажет, что любовь к спорту нужно стараться привить ребенку с детства. Но каким образом это делать? Например, в секцию спортивной гимнастики и восточных единоборств приводят 5-летних крох. При этом не все родители понимают, что должен быть индивидуальный подход, и далеко не каждый ребенок сумеет стать олимпийским чемпионом, сообщает Креатив.
Так зачем лишать малыша детства и тех радостей, которые доступны в этом возрасте? Тем более, что профессиональные занятия спортом (а не обычной физкультурой) могут негативно повлиять на растущий неокрепший организм.
Другое дело – регулярная физическая активность ребенка и различные упражнения под присмотром родителей или воспитателей, желательно на свежем воздухе. Для включения в расписание дня следует выбирать сезонные виды спорта – летом это может быть плавание, игры с мячом, зимой лыжи, коньки и т.д.
Если хотите, чтобы ребенок с детства полюбил спорт, поддерживайте его во всех начинаниях. Регулярные физические упражнения не должны стать пыткой для малыша. Для него важно ощущать себя в безопасности и не бояться порицания за какие-то промахи. И если кроха будет видеть заинтересованность и поддержку родителей, это послужит ему отличной мотивацией для дальнейших успехов.
Помимо вышесказанного, стоит прислушаться и к таким рекомендациям:
- Занятия спортом должны приносить ребенку удовольствие. Выбирая секцию, прежде всего, руководствуйтесь предпочтениями своего чада.
- Если нет тяги к чему-то определенному, сводите ребенка на стадион, каток, теннисный корт, в бассейн. Пусть он посмотрит на занятия других детей. Возможно, так быстрее проснется интерес к какому-либо виду спорта.
- Будьте готовы к тому, что ребенок может передумать при выборе предпочтений. Нередко в начальной школе нравится многое, но окончательный выбор удается сделать лишь в осознанном возрасте.
- В том, чтобы с детства привить ребенку любовь к спорту, немаловажную роль играет тренер. Если ваши интересы не совпадают с методами его работы, возможно, придется искать другого наставника или секцию. Если родителям это важно, стоит узнать о послужном списке тренера, его профессиональных успехах. Если же нет цели превращать свое чадо в чемпиона, то всегда важнее личные качества человека, тренирующего ребенка. Узнайте, как выбрать тренера, чтобы занятия были ребенку в радость и проходили с пользой.
- Не стоит давить на малыша, если он не проявляет особого интереса к тренировкам или не имеет успехов, как другие дети. Придерживайтесь принципов позитивного родительства. То, что дитя занимается физкультурой, уже хорошо. Это разовьет его тело, координацию, дисциплину и выносливость.