В Киеве планируют поднять цены на парковку в три раза

В Киеве власти города инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей, сообщает УНИАН.

Планируется, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру города территориях.

Как отметили в пресс-службе КГГА, тарифы будут пересмотрены впервые за 12 лет.

Как изменится тариф

Согласно проекту распоряжения киевляне и гости столицы будут парковать свои автомобили по следующим ценам:

парковка в центральной части города - до 35 грн/час,

парковка на прилегающих к центру территориях – до 25 грн/час,

парковка в спальных районах - 5 грн/час.

"Тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда" , – отметил замглавы КГГА Константин Усов.

В КГГА отметили, что установление тарифа призвано разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.

Парковка в Киеве: что необходимо знать

По состоянию на июнь 2021 года в Киеве действуют следующие тарифы на парковку: