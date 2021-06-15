В Ryanair считают, что воздушное пространство Беларуси нужно восстановить

Компания Ryanair не поддерживает запрет на воздушное пространство Беларуси в долгосрочной перспективе. Необходимо, чтобы Беларусь дала гарантии того, что больше не будет подобного инцидента как с посадкой "самолета Романа Протасевича". ﻿Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает РБК-Украина.

О'Лири заявил, что поддерживает меры против Беларуси в связи с этим инцидентом. Однако он считает, что авиационная промышленность в долгосрочной перспективе зависит от неограниченного доступа во все воздушное пространство и что его необходимо восстановить.

"Нам нужен результат, при котором европейские и британские власти при поддержке международных партнеров, надеюсь, получат соответствующие заверения от белорусских или российских властей, что этого больше никогда не повторится" , - сказал он.

О'Лири добавил, что краткосрочные санкции необходимы, чтобы удержать другие государства от подражания, но в долгосрочной перспективе политизация воздушного пространства не является ответом, поскольку это нанесет ущерб авиационной отрасли и международным связям.

Международная организация гражданской авиации Организации Объединенных Наций (ИКАО) расследует инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair, в котором летел Протасевич. Результаты расследования должны обнародовать через две недели.

Напомним, саммит НАТО в итоговом коммюнике выступил за независимое расследование инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске.

Как известно, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

После этого ряд европейских стран запретили полеты в небе над Беларуссией.