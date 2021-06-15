В Украине создали калькулятор жизни

Минздрав Украины предлагает всем желающим подсчитать продолжительность своей жизни с помощью специального калькулятора. Для этого необходимо честно ответить на вопросы теста и получить результат - ожидаемую продолжительность жизни. Воспользоваться тестом можно по ссылке, сообщает Страна.ua.

В Минздраве согласны, что до конца никто не знает, сколько лет каждый может прожить, но специалисты создали "Калькулятор жизни" , опираясь на современные исследования и научные знания. Он оценивает долголетие человека через призму его образа жизни.

Также приводится перечень факторов, влияющих на долголетие:

пищевые привычки;

место жительства;

физическая активность;

отношение к здоровью;

доступ к медицинским услугам.

"Мы рады представить наш новый проект - "Калькулятор жизни"! Он анализирует ряд факторов: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т.д., и оценивает, как они влияют на долголетие. Калькулятор показывает то, насколько положительные изменения увеличивают продолжительность жизни" , - говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве.

Кроме того, медики объясняют принцип работы новинки.

Над созданием "Калькулятора жизни" трудились несколько специалистов: