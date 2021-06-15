В Украине создали калькулятор жизни
Минздрав Украины предлагает всем желающим подсчитать продолжительность своей жизни с помощью специального калькулятора. Для этого необходимо честно ответить на вопросы теста и получить результат - ожидаемую продолжительность жизни. Воспользоваться тестом можно по ссылке, сообщает Страна.ua.
В Минздраве согласны, что до конца никто не знает, сколько лет каждый может прожить, но специалисты создали
"Калькулятор жизни", опираясь на современные исследования и научные знания. Он оценивает долголетие человека через призму его образа жизни.
Также приводится перечень факторов, влияющих на долголетие:
- пищевые привычки;
- место жительства;
- физическая активность;
- отношение к здоровью;
- доступ к медицинским услугам.
"Мы рады представить наш новый проект - "Калькулятор жизни"! Он анализирует ряд факторов: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т.д., и оценивает, как они влияют на долголетие. Калькулятор показывает то, насколько положительные изменения увеличивают продолжительность жизни", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве.
Кроме того, медики объясняют принцип работы новинки.
Над созданием
"Калькулятора жизни" трудились несколько специалистов:
- Ирина Агеева - руководитель отдела сопровождения поддержки реформ и регионального развития Центра общественного здоровья, энтузиастка цифровых инструментов в онлайн коммуникации, которые стимулируют поведенческие изменения и увеличивают персональные шансы на долголетие.
- Илья Чайковский - научный консультант, ведущий научный Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, кандидат медицинских наук, специалист по медицинской кибернетике и информатике инновационных методов функциональной диагностики.
- Владислав Маланин - консультант по разработке программного модуля, аспирант Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, доктор, архитектор технических решений, специалист по искусственному интеллекту и облачным вычислениям.
- Владислав Рыбалко - консультант по разработке дизайна и стиля, магистр факультета биотехнологии и биотехники НТУУ
"КПИ им. И. Сикорского".