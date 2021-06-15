В СНБО рассказали, что мешает вступлению Украины в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил убеждение, что Украина не сможет стать членом НАТО без лишения влияния олигархов и преодоления коррупции, сообщает УНИАН.

"Когда мы внимательно читаем Конституцию, то там у нас сегодня есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая, как следствие этой олигархической экономики - то, к сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим. Это фундаментальная вещь", - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что вступление в НАТО является залогом независимости для Украины.

"Мы имеем соседа, который постоянно посягает на наши территории. У нас 7 лет, как идет война, и мы, к сожалению, не можем с ним справиться, потому что некоторое время вместо того, чтобы строить государство, олигархическая экономическая модель развития нашего государства все больше "пожирала" нашу страну, возможности для бизнесменов заниматься бизнесом. Если вы не входите в пул олигархов, вы не можете получить те или иные вещи, которые они получают бесплатно по договоренности с властью, которую они довольно долгое время... уже более 20 лет коррумпируют" , - сказал он.

Данилов подчеркнул необходимость движения Украины в Европу и к членству в НАТО.