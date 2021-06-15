Работа банков на Троицу и День Конституции

В июне украинцы получат дополнительные выходные дни в связи сразу с двумя праздниками. Такими выходными днями станут два понедельника подряд – 21 и 28 июня, сообщает РБК-Украина.

Как будут работать украинские банки на Троицу и День Конституции?

Как будут работать банки на Троицу

Ежегодно украинцы отмечают большой церковный праздник – Троицу. Этот праздник не имеет постоянной даты, она определяется на 50 день после Пасхи. В 2021 году – это 20 июня. Согласно закону, следующий рабочий день после официального государственного праздника автоматически становится также выходным. Соответственно, 21 июня в банковских учреждениях будет выходной.

Система автоматических платежей Национального Банка Украины в такие дни обычно работает в режиме 23/7, а это значит, что осуществлять межбанковские платежи будет можно, но отражаться они будут датой следующего рабочего дня – 22 июня.

Банки Украины имеют право самостоятельно определять свой порядок в выходные, праздничные и нерабочие дни, с учетом собственных потребностей и потребностей своих клиентов и руководствоваться нормами законодательства Украины.

Как будут работать банки на День Конституции

В конце июня будет еще один дополнительный выходной – на День Конституции. Этот праздник отмечается ежегодно, 28 июня. В 2021 году этот день выпадает на понедельник, соответственно этот день станет официальным государственным выходным днем.

В этот день не работают организации, ведомства и предприятия. Соответственно, банковские отделения также будут закрыты. Система автоматических платежей НБУ работать будет, но все межбанковские платежи будут отображаться датой следующего рабочего дня – 29 июня.