Вирастюк рассказал о первом дне в Раде

Первый день работы в парламенте для нардепа Василия Вирастюка – достаточно необычный, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ни для кого не секрет, что я в новой для себя сфере, поэтому нужно понять, что, как работает. Какие кнопки нажимать, это мне объяснили мои коллеги. Что касается выкриков ("Ганьба!" во время присяги Вирастюка) наших коллег в сессионном зале. Да, они были. Но я думал, что будет намного громче.

Почему? Во всяком случае, я так настраивался. А они как-то очень быстро успокоились. Знаете, я привык к громким выкрикам в спорте. Они меня только куражат", - рассказал Вирастюк и добавил, что народные депутаты не подходили к нему для того, чтобы лично высказать свое недовольство.

Вместе с тем, они, по словам нардепа, сделали достаточно много селфи с ним. Он признался, что еще не праздновал победу на выборах, так как считает, что именно сегодня была поставлена "финальная точка" в этой победе.

Говоря о своих планах работы в Верховной Раде, парламентарий подчеркнул:

"Все предполагали, что я пойду в комитет по вопросам молодежи и спорта, но все немного не так. Я рассматриваю комитет социальной политики и защиты прав ветеранов. Эта тематика мне знакома. Я уже несколько лет плодотворно и достаточно близко знаком с этой сферой. …Если говорить о том, какими будут мои первые шаги, то, скорее всего, будет именно ветеранская тематика".

Вирастюк также признался, что пока что не был в парламентском буфете.